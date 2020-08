Alessandra Scatena, ex-assistente de Gugu Liberato, fala sobre morte do marido por coronavírus: Tentando juntar os pedacinhos

03/08/2020 | 11:10



A apresentadora Alessandra Scatena contou como está lidando com a morte do marido, o empresário Rogério Gherbali, que morreu aos 56 anos de idade vítima do novo coronavírus no dia 30 de julho. Em entrevista ao colunista Ricardo Feltrin, ela deu detalhes sobre o momento delicado de sua vida:

- Agora estou vivendo um dia de cada vez. Tentando juntar os pedacinhos, contou Scatena, que ficou conhecida por ser ex-assistente de Gugu Liberato.

A publicação afirma que Rogério era muito querido e sua morte gerou uma grande comoção em São Caetano, local que ele cresceu. Segundo o colunista, colegas de escola do empresário até chegaram a fazer uma vigília de orações nas redes sociais para que ele se recuperasse.

- Como é bom saber que meu marido era tão querido, tão amado, disse ela ao sobre a movimentação nas redes sociais.

Alessandra e Rogério foram casados por 23 anos e tiveram dois filhos, Enrico, 16 anos de idade, e Estéfano, de nove anos. Em 2022, o casal tinha planos de comemorar os 25 anos de união com uma grande festa.