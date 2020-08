Senhor Rodoanel

Do Diário do Grande ABC



02/08/2020



A cada capítulo, a história de Orlando Morando com o Rodoanel se emaranha mais. Então deputado estadual, o tucano fez questão de ser garoto propaganda da obra viária estadual e nela escorou sua campanha à reeleição em 2010.

Na Assembleia Legislativa, dizem antigos colegas, era cão de guarda do governo em qualquer movimento que pudesse desnudar as negociações que eram tratada nos bastidores. Na comissão de transportes, barrou requerimentos de convocação de secretários e diretores, enterrou CPIs, pavimentou caminho para que a intervenção fosse apenas aplaudida na casa, sem questionamentos.

Como prefeito de São Bernardo, cargo que exerce desde 1º de janeiro de 2017, a relação só se acentuou. Morando chamou um ex-presidente da Dersa para seu secretariado – o engenheiro Delson José Amador é titular de Transportes. Executivo que admitiu ter pago propina para servidores do Estado durante a construção da malha viária também integra seu time de colaboradores na Prefeitura – Olímpio Eugênio Fernandes Silva é diretor de departamento no setor capitaneado por Delson.

As páginas deste Diário já mostraram que Morando teve terreno em seu nome desapropriado pela Dersa, em uma transação, no mínimo, suspeita. Ele havia adquirido a área por R$ 200 mil, mas pediu indenização de R$ 17,4 milhões. A Justiça chegou a autorizar pagamento de R$ 15,5 milhões, decisão que foi anulada depois que o juiz que a proferiu foi denunciado por venda de sentenças – em casos não relacionados ao tucano, é importante dizer.

Também chama a atenção o fato de o governo de Morando ter aberto mão de parte da compensação ambiental que a Dersa havia se comprometido por causa da construção do Trecho Sul do Rodoanel. Declaração do então secretário de Gestão Ambiental, Mario de Abreu, de que assinou documento descartando a reparação por “cumprir ordens”, precisa ser investigada com rigor. Ordens de quem?

O Trecho Sul do Rodoanel comemorou dez anos de funcionamento. Tempo em que a história de Morando e a rodovia transcendeu os interesses meramente políticos, virou umbilical.