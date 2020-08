02/08/2020 | 12:11



Sean Penn se casou! Pelo menos é o que o jornal Daily Mail afirma. O ator, que é ex de Madonna e de Charlize Theron, teria tido uma cerimônia secreta com Leila George, de 28 anos de idade, 31 a menos do que ele.

Leila é filha de Vincent D'Onofrio, conhecido por seus papéis em Law & Order e como o baratão do filme Homens de Preto.

Os dois estão juntos há quatro anos.