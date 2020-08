GCM lacra bar com mais de 400 pessoas em São Bernardo

Do Diário do Grande ABC



A GCM (Guarda Civil Municipal) de São Bernardo lacrou um bar, na madrugada de sábado (1), no bairro Pauliceia que aglomerou mais de 400 pessoas, infringindo o protocolo sanitário em meio pandemia do novo coronavírus.

Dentro do estabelecimento, a grande maioria das pessoas estava sem máscara o que chamou a atenção dos guardas civis municipais.

Em seu perfil na rede social, o bar publicou um anúncio avisando que haveria show com alguns djs. “Sexta-feira é dia de live. Reserve sua mesa. Só entram pessoas com nome na lista. Garanta seu lugar. Vamos evitar aglomeração”, diz a publicação realizada na quinta-feira. Ainda conforme o anúncio, o show teria início às 20h de sexta-feira, o que infringe normas de reabertura dos bares no Grande ABC.

A cidade se encontra na fase amarela do Plano São Paulo, que admite abertura de bares e restaurantes comente até às 17h.

Em seu perfil em uma rede social, o prefeito da cidade, Orlando Morando (PSDB) declarou que a ação faz parte da Operação Noite Tranquila.

“Cerca de 400 pessoas foram retiradas do local pelas nossas equipes. Um total desrespeito as normas da Vigilância Sanitária, em meio à pandemia do Coronavírus. Reforço aqui meu compromisso de combater com rigor essas irregularidades. Neste momento da pandemia, a Operação Noite Tranquila segue sendo fundamental para garantir a segurança da nossa população. Caso flagre alguma irregularidade, por favor, denuncie pelo telefone 153 da GCM”, declarou Morando.