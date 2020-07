Estreia a 2ª temporada de 'The Umbrella Academy'

31/07/2020 | 07:20



Hora de se acomodar no seu lugar preferido de casa, ligar a TV e começar a acompanhar as novas histórias e aventuras da série The Umbrella Academy. Depois do sucesso da primeira, agora é vez de a segunda temporada trabalhar para conquistar o público.

Baseada na HQ criada por Gerard Way, que é músico da banda My Chemical Romance, com ilustrações do brasileiro Gabriel Bá, série retrata uma família formada por irmãos com poderes mais que especiais, mas também com problemas pessoais que complicam as relações entre eles. Na primeira temporada, entramos em contado com esses personagens e vimos os irmãos Hargreeves, Vanya (Ellen Page), Número Cinco (Aidan Gallagher), Klaus (Robert Sheehan), Luther (Tom Hopper), Allison (Emmy Raver-Lampman), Cha-Cha (Mary J. Blige), Diego (David Castañeda), voltando a se unir após a morte do pai adotivo, Sir Reginald Hargreeves (Colm Feore). Como em toda boa história do gênero, temos também aqui uma mente que serve de apoio para os irmãos. No caso, Pogo (Adam Godley), um chimpanzé, que esteve sempre ao lado da família.

Nesta nova fase, dando continuidade aos fatos da primeira temporada, os garotos serão transportados para outra época, em um passado alterado.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.