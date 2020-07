Por que não o Metrô?

Do Diário do Grande ABC



O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) pretende convocar audiência pública na Assembleia Legislativa para discutir a retomada da Linha 18-Bronze do Metrô, que ligaria o Grande ABC à Capital e foi sepultada no ano passado pelo governador João Doria (PSDB) – que quer empurrar para a região o BRT, sigla em inglês para transporte rápido por ônibus. O parlamentar entende que não se pode desperdiçar a oportunidade de debater a proposta do grupo chinês BYD, que garante ter capacidade para resgatar o projeto original. A ideia é convocar o secretário de Estado dos Transportes Metropolitanos, Alexandre Baldy, para que ele explique por que está contra o que desejam as sete cidades.

Até o momento, as razões que embasaram a decisão de Doria pelo BRT, endossada por Baldy, não foram claramente expostas aos moradores da região. Falou-se em incapacidade financeira, possivelmente o mais frágil dos argumentos para o mais rico dos Estados do Brasil. Além disso, não seria nenhum exagero aportar pouco mais de quatro bilhões de reais para garantir transporte de qualidade para milhões de pessoas. Talvez por não terem nada mais sólido é que tanto um quanto outro evitam tratar do assunto, fazendo-o apenas em ambientes controlados ou em veículos de comunicação adestrados. Para furar o bloqueio, nada melhor que a audiência pública idealizada por Luiz Fernando.

Ao silêncio argumentativo do Estado, o Grande ABC possui toneladas de bons motivos para a implantação do Metrô – este Diário reuniu dezenas deles na série de reportagens publicadas no ano passado na série O Grande ABC quer Metrô. O projeto do monotrilho na Linha 18 é tão viável que chegou a ser licitado pela gestão anterior, de Geraldo Alckmin (PSDB), inclusive com consórcio vencedor para executá-lo, o Vem ABC. João Doria, ou o seu secretário de Transportes Metropolitanos, precisa vir a público dizer com todas as letras por que é contra o desejo de quase 3 milhões de paulistas que moram nas sete cidades. O que ele enxerga no BRT que quase ninguém mais vê?