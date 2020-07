Anchieta tem tráfego lento no sentido Litoral

Do dgabc.com.br



30/07/2020 | 17:30



O motorista que segue para a Baixada Santista pela Via Anchieta na tarde desta quinta-feira (30) precisa de paciência. Isso porque a rodovia tem tráfego congestionado do km 34 ao km 40 e na Interligação Planalto, da Imigrantes para a Anchieta, do km 3 ao km 1, devido ao excesso de veículos pesados que vão rumo ao Porto de Santos.

No demais trechos do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) o tráfego segue normal.

O tempo está encoberto, com chuva em alguns pontos e neblina no topo de serra, onde a visibilidade é parcial. Por este motivo a Interligação Planalto está bloqueada no sentido capital.



Os caminhões que forem seguir em direção a São Paulo devem acessar o trecho de serra da via Anchieta.



O SAI está em Operação 5x3. A pista norte da Anchieta está bloqueada para inversão de mão de direção. Para a descida, os motoristas utilizam a pista sul da via Anchieta e pista sul da rodovia dos Imigrantes. Já a subida da serra acontece apenas pela pista norte da Imigrantes.