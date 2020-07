30/07/2020 | 07:09



Uma febre que vai e volta, o complicado cubo mágico desperta a curiosidade do público de todas as idades. Para conhecer esse quebra-cabeça, o documentário Magos do Cubo, que acaba de chegar à Netflix, retrata as reviravoltas na vida dos campeões desse brinquedo Max Park e Feliks Zemdegs. Dirigido por Sue Kim, o filme mostra essa relação de amizade e competição.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.