Bruna Marquezine vai comemorar seus 25 anos em viagem com Enzo Celulari e amigos

29/07/2020 | 09:10



Bruna Marquezine completa 25 anos de idade no dia 4 de agosto e, pelo que parece, não vai deixar a data passar em branco! Isso porque, segundo o jornal Extra, a atriz irá celebrar com uma viagem na companhia de poucos - devido à pandemia do novo coronavírus - mas bons amigos. Um deles, por exemplo, é Enzo Celulari - que aparentemente não é só mais um amigo, visto que os dois estão envolvidos em rumores de affair.

A publicação afirma que Bruna convidou Enzo para comemorar seu aniversário, mas até o momento o destino do grupo permanece em segredo. Ainda assim, pode-se dizer que a viagem será curta e acontecerá no Brasil, diferente de quando a atriz celebrou a data especial na Grécia em 2018.

Já para a chegada dos 24 anos em 2019, Bruna começou as comemorações no show de Sandy e Junior e emendou um encontro em sua casa para os amigos. Na sequência, fez uma baita festa no Cine Joia, em São Paulo, com a presença de muitos famosos. Dentre eles, estava Enzo Celulari, que na época namorava Victoria Grendene.

Bruna e Enzo estão sendo apontados como um casal desde que os dois passaram a interagir nas redes sociais. O suposto romance, por sua vez, não foi confirmado pelos dois até o momento.