USCS testará vacina chinesa contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira

28/07/2020 | 17:02



A USCS (Universidade Municipal de São Caetano) testará a eficácia da vacina chinesa contra a Covid-19 a partir desta sexta-feira (31) em 652 voluntários, conforme anunciado nesta terça-feira (28) pelo Governo do Estado. Além do município são-caetanense – único do Grande ABC escolhido entre os 12 centros de pesquisa – o estudo também será iniciado no fim desta semana em institutos na Grande São Paulo, Ribeirão Preto, e Minas Gerais.

Na semana passada, os testes clínicos foram iniciados no HC (Hospital das Clínicas) da USP (Universidade de São Paulo), que contará comm 890 voluntários.

A pesquisa está sendo coordenada pelo Instituto Butantan, com doses produzidas pelo laboratório chinês Sinovac Biotech, sediado em Pequim. O estudo, que está em fase final de testes, já foi aprovado em duas etapas anteriores, quando testou animais, dezenas e, por fim, centenas de pacientes, comprovando que a dose é segura para aplicação em humanos.

A testagem coordenada pelo Butantan terá a participação de 9.000 mil voluntários e deve ser concluída entre o final de outubro e o início de novembro. Caso a vacina seja aprovada, a Sinovac e o Butantan vão firmar acordo de transferência de tecnologia para produção em escala e fornecimento gratuito ao SUS (Sistema Único de Saúde). Os passos seguintes serão o registro do imunizante pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) e distribuição em todo o Brasil.