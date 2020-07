Romana Novais e Alok fazem brincadeira para descobrir sexo do segundo filho

28/07/2020 | 10:10



Romana Novais e Alok não escondem que estão ansiosos para descobrir o sexo do segundo filho! No Instagram Stories, na última segunda-feira, dia 27, a médica mostrou que os dois realizaram uma brincadeira no estúdio do DJ para tentar adivinhar se terão uma menina ou um menino.

No vídeo, Romana aparece sentada em uma cadeira e com os olhos vendados. Em seguida, Alok pede para ela escolher uma das luzes ao seu lado. À direita, a luz rosa estava acesa, enquanto à esquerda estava uma luz em tom de azul.

Sem saber em quais lados estavam as luzes, Romana escolheu o lado que indicava a luz rosa e o DJ brincou sobre ela ter mais uma vez acertado sua intuição:

Deu menina mais uma vez!, escreveu.

Por enquanto, os dois não anunciaram o sexo do bebê, que será irmão de Ravi e poderá nascer no mesmo dia que ele nasceu. Será que ela acertou o palpite?