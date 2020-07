IBGE adia divulgação de Pnad Contínua mensal do 2º trimestre para 6 de agosto

28/07/2020 | 09:56



A divulgação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad-C) mensal, referente ao segundo trimestre, prevista para esta quarta-feira (29), foi reagendada para o dia 6 de agosto, informou o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O órgão alegou problemas com a coleta das informações. Desde 17 de março, por causa da pandemia de covid-19, o IBGE passou a fazer todas suas pesquisas de forma remota, por telefone, e-mail ou sistemas online, e a Pnad-C foi a mais afetada.

"O desenho da amostra da pesquisa introduz a cada mês um número de domicílios que nunca foram visitados anteriormente, portanto, os números de telefones destes domicílios não foram levantados pelo IBGE. Como as visitas domiciliares foram suspensas desde março, tem sido um desafio realizar a coleta por telefone em todos os domicílios seguindo o cronograma original", diz a nota divulgada nesta terça-feira pelo IBGE.

O órgão informou ainda que poderá haver novas alterações no calendário de divulgações até o fim do ano. "O IBGE segue estudando alternativas para a manutenção do cronograma de divulgação da Pnad Contínua. Em caso de ajustes, será divulgado novo cronograma com datas definidas até o final do ano", diz a nota.