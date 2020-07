Facebook Messenger: como criar uma conversa secreta com mensagens que se autodestroem

Bianca Bellucci

Do 33Giga



27/07/2020 | 11:18



O Facebook Messenger tem uma função nativa que permite aos usuários criar bate-papos secretos. Na prática, isso significa que é possível enviar mensagens de texto e voz, bem como imagens, figurinhas e vídeos que se autodestroem após determinado tempo. E mais: a função é criptografada de ponta a ponta.

A conversa secreta está disponível apenas para ser usada no aplicativo do Facebook Messenger, tanto para Android como iOS. O recurso, no entanto, não é compatível com mensagens em grupo, GIFs e ligações por voz ou vídeo.

Abaixo, o 33Giga ensina como iniciar uma conversa secreta no Facebook Messenger. O tutorial foi realizado com um aparelho iOS, mas é similar em dispositivos Android.

1. Abra o Facebook Messenger em seu celular. Depois, clique no ícone de lápis, no canto superior direito.

2. Dê um toque em “Secreto”.

3. Selecione a pessoa com quem você quer conversar de forma privada.

4. O bate-papo secreto será aberto. No campo de mensagem, você encontra o símbolo de tempo. Clique nele.

5. Determine em quanto tempo as mensagens enviadas por você deverão desaparecer. Em seguida, pressione “Definir temporizador”.

6. Uma vez definido o tempo, escreva e envie a mensagem.

7. Seu amigo receberá no celular uma notificação do Facebook Messenger dizendo que alguém enviou uma mensagem. Não aparecerá seu nome.

8. Ao entrar na conversa, ele verá um cronometro ao lado da mensagem, marcando quanto tempo falta para que ela desapareça.

9. Vale lembrar que a conversa secreta fica separada da tradicional. A privada é identificada pelo símbolo do cadeado.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Na galeria, veja o passo a passo em capturas: