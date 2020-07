Dólar segue em baixa à espera de estímulos nos EUA e agenda forte com Ptax na 5ªf

27/07/2020 | 09:48



O dólar volta a cair nesta segunda-feira, 27, em linha com a desvalorização persistente no exterior. A expectativa é de que a volatilidade cambial pode aumentar nesta semana com a proximidade da definição da Ptax referencial do fim de julho, na quinta-feira.

A continuidade das perdas globais da moeda americana nesta manhã precifica expectativas sobre a apresentação pelo Republicanos, marcada para hoje, de um novo pacote de estímulos fiscais de US$ 1 trilhão nos Estados Unidos. Além disso, persistem as preocupações com a retomada da economia mundial em meio a tensões diplomáticas sino americana e a disseminação do novo coronavírus nos Estados Unidos.

No exterior, os índices Futuros de Nova York e as commodities sobem nesta manhã, enquanto na Europa apenas a Bolsa de Frankfurt avança após a subida acima do espera do índice de sentimento das empresas da Alemanha, de 86,3 pontos em junho para 90,5 pontos em julho, reagindo à melhora da confiança com a gradual reabertura da maior economia da Europa após o choque da pandemia de coronavírus.

Os investidores operam em compasso de espera também pela forte agenda da semana. Os destaques são os dados de PIB dos EUA e Zona do Euro, a decisão de juros do Federal Reserve, seguida de entrevista de Jerome Powell, e vários balanços de grandes empresas no segundo trimestre, que teve o pior impacto da pandemia de covid-19, como Amazon, Apple, facebook e Boing, entre outros.

Às 9h29 desta segunda, o dólar à vista caía 0,24%, a R$ 5,1938. O dólar futuro para agosto recuava 0,76%, a R$ 5,1935.