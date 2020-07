Solteira, Marília Mendonça curte dia de sol e manda recado: Não se esqueçam de usar protetor e de não usar as pessoas

26/07/2020 | 14:11



Solteira após anunciar o seu término com Murilo Huff, Marília Mendonça apareceu neste domingo, dia 26, curtindo uma manhã de sol na piscina de sua casa. No registro, que foi postado no Instagram, a cantora falou sobre o momento e, de quebra, deixou uma suposta indireta.

E aí? Como está o domingo de vocês? Aqui está nesse esquema: solzinho e tal. Não se esqueçam de usar protetor [solar] e de não usar as pessoas! Beijo!, escreveu ela.

A legenda, no entanto, foi alterada pouco tempo depois, deixando apenas a frase não se esqueçam de usar protetor.

Os internautas brincaram com a alteração.

A gente viu, tá?, disse uma fã.

Na última segunda-feira, dia 20, a sertaneja usou as redes sociais para se pronunciar sobre o fim do relacionamento com Murilo. Os dois são pais de Léo, de sete meses de idade.

Que fique claro que meu término com o Murilo não teve nada a ver com ciúmes, nada a ver com traição. Ele é um cara de respeito, massa, que eu sempre vou admirar. Se eu parei de seguir ele é porque dói ver a pessoa o tempo inteiro. As pessoas têm sentimentos, é isso que vocês têm que lembrar! Nós temos um filho, Murilo vem ver o filho quando ele quer, ele é um ótimo pai. Vocês precisam respeitar esse momento, disse na ocasião.