Em meio à polêmica com Kim Kardashian, Kanye West recebe visita de Justin Bieber

25/07/2020 | 16:11



Kanye West está passando por um momento muito complicado e, por conta disso, tem recebido muito apoio. Uma prova disso é que, após o discurso sobre um aborto e a polêmica com Kim Kardashian, o rapper tem passado um tempo em sua fazenda, localizada em Wyoming, nos Estados Unidos, na companhia de alguns amigos próximos, dentre eles, Justin Bieber.

Segundo a revista People, o cantor teen decidiu visitar Kanye na propriedade e os dois estão se divertindo juntos para que o rapper possa relaxar. Na última sexta-feira, dia 24, uma foto foi publicada nas redes sociais em que ambos aparecem conversando.

Embora Bieber não tenha compartilhado nenhum clique de seu tempo com West, ele postou várias imagens da natureza com a esposa Hailey Baldwin, que tem sido uma importante fonte de apoio durante as próprias lutas do cantor contra a depressão.

No início desta semana, mais amigos de Kanye, como o humorista Dave Chappelle, voaram para o estado norte-americano para apoiar o rapper depois que um grande drama sobre seu relacionamento com sua esposa Kim se iniciou. Pelo que parece, os dois não tem se falado e a empresária já acionou alguns advogados para discutir o divórcio.