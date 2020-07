Como tucano, defendo chapa pura, mas há nomes nos aliados, afirma Auricchio

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



21/07/2020 | 00:01



O prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), disse que, como filiado ao tucanato, defende que seu vice saia das fileiras do PSDB. Entretanto, ele não descartou que o companheiro de chapa venha de um dos outros três partidos aliados – Podemos, Cidadania e PL.

“Como filiado ao PSDB, eu vou pregar por isso, por chapa pura, como tivemos em 2016. Partido, com respeito aos demais, cresceu muito. Deu salto muito grande em 2016 e está se preparando para um salto ainda maior em 2020. Não só no quantitativo de filiados, mas na qualificação de quem veio. A chegada do presidente da Câmara (Pio Mielo), os pré-candidatos à vereança... O momento é de sinergia de ações dentro do PSDB. O PSDB se prepara na possibilidade de querer ter chapa pura”, disse o tucano. “Mas não podemos dizer que não há nos outros partidos pleiteantes, bons pleiteantes. Seria deselegante que falar que isso (chapa pura) seria a tendência. É possível dizer que é o desejo do PSDB. Porém, temos de discutir com os demais partidos também.”

Dentro do PSDB há disputa para quem vai ocupar a vaga de número dois da chapa encabeçada por Auricchio. Beto Vidoski, atual vice e ex-secretário de Esportes, se movimenta para continuar. Ex-reitor da USCS (Universidade Municipal de São Caetano), o professor Marcos Bassi se filiou ao tucanato e se colocou à disposição da legenda para a função. Corre por fora o subsecretário de ações governamentais do Paço, o ex-vereador Gersio Sartori (PSDB).

Entre os partidos aliados, circulam os nomes do vereador Marcel Munhoz (Cidadania), do parlamentar Carlos Humberto Seraphim (PL) e do ex-assessor Luiz Cicaroni (Podemos). Iliomar Darronqui (PL) também foi aventado, mas optou por permanecer como secretário de Serviços Urbanos.

“É um debate que temos de fazer internamente no PSDB e externamente também. O que nos deixa muito feliz é a qualidade dos nomes que se apresentam. São nomes de conduta irreparável, qualificação técnica gigante, todos aptos a serem candidatos a vice-prefeito, que nos dá certeza que nosso agrupamento político tem condição de melhor traçar o melhor caminho para o futuro de São Caetano”, emendou Auricchio. “Vamos definir na bica das convenções.”