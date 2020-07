Após Bruna Marquezine postar fotos sensualizando em um vestido preto, Enzo Celulari brinca: Bonito esse quadro atrás

20/07/2020 | 11:10



Uau! Bruna Marquezine postou em seu Instagram um álbum com fotos suas bem sensuais. Nos cliques, a atriz aparece com um vestido preto, rasgado nas pernas, e faz caras e bocas. Além disso, mostra diversos ângulos de seu corpo, como as costas, bumbum e coxas. Na legenda, brincou ao dizer o seguinte:

Eu me recuso a viver meu inferno astral esse ano, disse, fazendo referência ao seu aniversário, que acontece dia 4 de agosto.

Nos comentários, diversos famosos enalteceram a beleza da atriz:

Nossa senhora, escreveu Giovanna Ewbank.

Linda demais, elogiou Sabrina Sato.

Quem chamou mais a atenção, porém, foi Enzo Celulari - que já foi apontado como o mais novo affair de Bruna:

Bonito esse quadro atrás, brincou!

Os fãs logo torceram para que esse casal exista mesmo:

Ô gente, é lindeza demais, vocês dois combinam tipo domingo e sofá.

Shippo muito! Agora é sair o casamento!

Casalzão.

Eita!