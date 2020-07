Kim Kardashian está chocada após Kanye West dizer que eles cogitaram aborto na primeira gravidez dela

20/07/2020 | 10:11



Kim Kardashian e sua família não gostaram do discurso feito por Kanye West em seu primeiro comício de sua campanha para as eleições presidenciais norte-americanas de 2020. Segundo o TMZ, tanto Kim quanto suas quatro irmãs e sua mãe, a empresária Kris Jenner, ficaram constrangidas e preocupadas com as falas reveladoras do artista no último domingo, dia 19.

Kanye discursou em Charleston, na Carolina do Sul, e na ocasião chocou ao revelar que ele e Kim consideraram abortar assim que ela descobriu que estava grávida da primeira filha, North West. A publicação afirma que a empresária não havia sido consultada previamente por ele para a revelação ter sido feita publicamente.

- Ela me ligou gritando e chorando, dizendo: Estou grávida, disse ele, afirmando que na época não soube o que fazer.

Kanye, então, contou como Deus o teria convencido os dois a terem o bebê:

- Deus disse: Se você f***r com a minha visão, eu f***r com a sua. Liguei para minha esposa e ela disse: Nós vamos ter esse bebê. E eu disse: Nós vamos ter esse filho, disse.

No discurso, Kanye ainda chegou a falar que estaria tudo bem caso Kim decidisse se divorciar dele após o discurso, pois ainda assim ela teria trazido North ao mundo.

- Mesmo que minha esposa se divorciasse de mim depois desse discurso, ela trouxe o North para este mundo quando eu não quis [...]. Ela tinha as pílulas na mão. [...] Eu quase matei minha filha.

De acordo com o TMZ, Kim e sua família acreditam que West precisa com urgência de auxílio médico, tendo iniciado sua campanha em meio a uma crise séria de distúrbio bipolar. Elas já teriam o alertado sobre sua saúde, mas ele se recusa a receber ajuda. As irmãs também estariam temendo que as falas do músico gerem algum tipo de boicote aos produtos da família e ao programa Keeping Up With The Kardashians, protagonizado por elas.