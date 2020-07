Anitta e Gui Araújo terminam namoro, mas ainda devem ter conversa definitiva após crise

20/07/2020 | 10:10



Anitta e Gui Araújo estão enfrentando uma baita crise no relacionamento! Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, os dois chegaram a terminar o relacionamento depois de uma briga. No entanto, o término ainda não é definitivo.

Fontes ligadas ao casal contaram à colunista que ambos ainda devem se encontrar pessoalmente para conversarem sobre o assunto e, talvez, se acertarem novamente.

Gui também não está mais morando com Anitta. Ele, que se mudou para a mansão dela logo no início do relacionamento, decidiu ir para um hotel no Joá, no Rio de Janeiro.

Essa não seria a primeira crise do casal. No final de junho, eles desmentiram os rumores de que teriam terminado e Gui esclareceu que só foi a São Paulo para pagar as contas de sua própria casa.