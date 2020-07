Maiara posta frase reflexiva após Fernando anunciar término do relacionamento

19/07/2020 | 09:10



Maiara postou uma frase reflexiva na manhã deste domingo, dia 19, em seu perfil oficial do Instagram. A cantora, que faz dupla com Maraisa, publicou uma foto em um show e escreveu o seguinte na legenda:

Ei, mulher!!! Confia no teu Destino!!! Deus está no controle de tudo!!! Bom dia!

Os fãs da artista aproveitaram o post para deixar mensagens de apoio, como você pode ver a seguir:

Vai dar tudo certo... estamos sofrendo com você, escreveu uma internauta.

Amém, Maiara. Você merece ser muito feliz e construir uma linda família, desejou uma segunda.

E como ouvi um dia, se não morremos do primeiro, não é do segundo que iremos morrer. Tudo passa, vida que segue, comentou outra.

No último sábado, dia 18, Fernando Zor anunciou no Instagram que seu namoro com Maiara tinha chegado ao fim. Segundo ele, as constantes brigas acabaram desgastando o relacionamento.

Para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E Deus tem o tempo certo para cada um de nós. A Maiara entrou na minha vida na hora certa, ela me transformou. Juntos, a gente evoluiu como pessoa e como casal. Posso afirmar que vivi com ela uma das melhores fases da minha vida. E como todo casal, tivemos nossas crises que desgastaram nosso relacionamento. Decidimos juntos, nesse momento, seguir caminhos diferentes para que cada um possa cuidar de si. É um tempo para ressignificarmos nossa relação. Meu amor, admiração e respeito por ela e pela família dela é imenso, e sempre existirá! Fernando.