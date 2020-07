Thiago busca detalhes do projeto da BYD

Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



18/07/2020 | 00:03



Deputado estadual com domicílio eleitoral em São Caetano e coordenador da frente parlamentar do Grande ABC, Thiago Auricchio (PL) afirmou que tem interesse em conhecer a proposta do grupo chinês BYD, que quer retomar o projeto da Linha 18-Bronze do Metrô utilizando tecnologia de monotrilho, como pensado inicialmente e que tem previsão de ligar o Grande ABC à Capital.



O deputado estadual avaliou que é necessário conhecer, discutir e sempre buscar projetos que contemplem a região “da melhor forma possível”. Thiago entende que o projeto de mais um modal que ligue o Grande ABC à Capital é uma discussão que se arrasta há anos e precisa virar realidade.



“Desde já, como coordenador da frente parlamentar do Grande ABC, tenho interesse em conhecer a proposta do grupo”, avaliou o deputado, que integra a base de apoio do governador João Doria (PSDB) na Assembleia Legislativa.



Nesta semana, alguns deputados que compõem a bancada do Grande ABC também se dispuseram a analisar projeto do grupo chinês. O deputado Luiz Fernando Teixeira (PT), por exemplo, quer elaborar um convite para que a BYD possa explanar como se dará a retomada do projeto utilizando o modal monotrilho. Em julho do ano passado, Doria enterrou o projeto da Linha 18 como monotrilho e apresentou, como alternativa, o BRT (sigla em inglês para transporte rápido por ônibus) para ligar a região à Capital, com alegação de que o modal seria mais barato. Porém, o edital do BRT segue na promessa.



Ainda conforme Thiago, o Grande ABC precisar de um projeto executável dos pontos de vista financeiro e físico. “A ligação entre a região e Capital, do jeito que é feita, está saturada, o que reforça ainda mais a necessidade de uma alternativa de modal viário”, alegou.



O grupo chinês tem se colocado à disposição do governo do Estado para resgatar o projeto do monotrilho, tal qual foi imaginado em 2014, quando o então governador Geraldo Alckmin (PSDB) assinou o contrato. Para isso, a BYD realizaria aporte financeiro, ofereceria mão de obra especializada e estaria interessada até a comprar o Consórcio Vem ABC, parte privada da PPP (Parceria Público-Privada) e que exploraria comercialmente o modal após sua inauguração.



Caso o Palácio dos Bandeirantes aceite a proposta, o conglomerado chinês prospecta três anos de obra após assinatura dos termos. Por ora, o tema é tratado dentro da Secretaria dos Transportes Metropolitanos, que, por sua vez, pouco detalha em que pé está essa avaliação técnica.