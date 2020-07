Funcionária dá a entender que Elon Musk teria machucado Amber Heard - e não Johnny Depp

15/07/2020 | 14:10



Surgiu mais uma reviravolta no polêmico caso de Johnny Depp e Amber Heard. Dessa vez, o tribunal ouviu depoimentos de funcionários que trabalham no prédio onde o ex-casal morava junto, em Los Angeles. A concierge Trinity Esparza disse, segundo informações do Daily Mail, que não viu machucados no rosto de Amber logo após o fatídico dia 21 de maio de 2016, data em que Depp teria agredido sua então esposa.

Esparza contou que viu Amber quase todos os dias que vieram após a suposta agressão e afirma que a atriz apresentou um rosto claro e sem marcas. No dia 25 de maio, inclusive, Esparza disse que até mesmo a elogiou, dizendo que a pele dela parecia sem defeitos e perguntou que tipo de creme ela usava.

E então, no dia 27 de maio, ela viu Amber com uma marca vermelha embaixo de seu olho direito e um olhar triste em seu rosto. Depois disso, ela resolveu checar as câmeras de segurança do dia 21:

- Eu ampliei a imagem do rosto da senhorita Amber com o objetivo de ver as cenas em maiores detalhes. Eu não vi nenhum machucado, cortes, hematomas, marcas vermelhas ou nenhum tipo de machucado.

Semanas depois, em junho ou começo de julho, ela viu Elon Musk descer na recepção. Esparza, então, checou com seu colega, Alejandro Romero, que havia dito que Musk estava visitando Amber tarde da noite por mais de um ano, enquanto Depp estava fora em filmagens. Nesse mesmo dia, que encontrou com o empresário, Amber desceu mais tarde e tinha três pequenos machucados no pescoço e dois band-aids no braço, além de uma marca em sua bochecha esquerda, abaixo do olho.

Além de darem a entender que os machucados vieram após interações da atriz com Elon Musk, os funcionários ainda trouxeram essas indicações que ambos viviam um affair, enquanto Amber ainda estava casada com Depp.

Em adição a essas novas informações, o assistente de Depp, Kevin Murphy, informou em depoimento que após o ator encontrar fezes em cima da cama, ele resolveu que o casamento iria acabar. Por meio de uma ligação por vídeo, Kevin, Depp e Amber discutiram o que realmente teria acontecido. Kevin, então, dá os detalhes:

- Em seguida, repassei à sra. Heard, mais uma vez, que (a governanta Hilda) Vargas havia descoberto fezes em cima do lençol na cama do Sr. Depp e da Sra. Heard.

Repeti também que a Srta. Heard admitiu que era responsável pelo que chamava de brincadeira inofensiva. A Srta. Heard gritou e me chamou de mentiroso do c*****o várias vezes. Pedi que ela parasse de gritar e xingar comigo e ouvi o Sr. Depp ao fundo dizendo: por favor, não fale com ele dessa maneira. Seja respeitoso. Então ouvi o Sr. Depp dizer que não podia mais fazer isso e queria um divórcio.

Quando a Sra. Heard não parava de gritar, desliguei o telefone. Recebi várias chamadas telefônicas adicionais do mesmo número nos minutos seguintes, mas não as atendi.

Lembrando que Johnny Depp está processando o jornal The Sun, após ser chamado de espancador de esposas em um artigo de 2018. Como forma de defesa, o ator está tentando provar que não agrediu Amber Heard.