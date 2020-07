Avante recua e desiste de candidatura de Erick Eloi

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



15/07/2020 | 00:01



O diretório estadual do Avante, presidido por Josué Tavares, confirmou desistência do projeto de lançar a candidatura própria de Erick Eloi ao Paço de Santo André na eleição de novembro. A decisão foi fechada pela executiva em reunião realizada segunda-feira, na Capital, com a presença de Eloi. A cúpula não enxergou viabilidade eleitoral no plano majoritário e, diante do cenário, vai iniciar tratativas por composição política com outras pré-candidaturas já colocadas na disputa.

“Decidimos recuar no projeto. Em janeiro, pedimos planejamento estruturado até julho para avaliarmos condições. Essa situação é fundamental para enfrentarmos concorrência em município do porte de Santo André. E a pandemia (do coronavírus) prejudicou muito isso”, alegou Tavares. “Na vida, muitas vezes, somos obrigados a dar um passo atrás para depois darmos dois à frente. O Erick assimilou bem, é novo, teremos eleição em 2022 e 2024. Recuarmos agora não quer dizer que tudo deu errado. Temos que entender que não é melhor momento”, emendou.

Tavares ponderou que o acordo eleitoral será definido pela municipal. “O que vamos fazer é orientar.” Dirigente local do Avante, José Evangelista admitiu que a “pré-campanha não se viabilizou na cidade”. “Estava afiançado que a candidatura era benéfica desde que tivéssemos viabilidade política. Era questão apontada pela estadual. Por isso, recebemos a decisão com naturalidade.”

Apesar do discurso dos dirigentes, Eloi tenta tirar as credenciais da estadual ao avaliar que a cúpula não tem autonomia para intervir na cidade. E ameaça buscar vias judiciais. “O presidente estadual não pode lançar ou retirar candidaturas no município. Segundo o estatuto do Avante, isso é atribuído à direção municipal e à convenção. Como fui pego de surpresa, vou procurar entender o que motivou o presidente Josué a tomar essa atitude, e consultarei a direção municipal. Porém, se ainda assim ela homologar essa atitude, garantiremos na Justiça o direito dos filiados do partido escolherem nossa candidatura e o eleitor andreense de ter uma nova opção política.”

Eloi entrou no Avante em janeiro com o propósito de ser candidato a prefeito. Antes disso, ele chegou a se movimentar para ser escolhido dentro do PT. Decidiu se desfiliar da sigla, ao lado de João Avamileno, hoje no SD, diante da predileção pelo nome da vereadora Bete Siraque. (Colaborou Raphael Rocha)