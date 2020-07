Presidente elogia jogadores que voltaram ao Ramalhão

Dérek Bittencourt



13/07/2020



Quando a torcida do Santo André se acostumou em escalar nominalmente de 1 a 11 o time que lidera o Campeonato Paulista, veio a pandemia do novo coronavírus que causou a suspensão do torneio a duas rodadas do fim da primeira fase. Mais de três meses se passaram e o Ramalhão voltou ao trabalho para se preparar visando o reinício da competição sem quatro peças que foram fundamentais na campanha até então: o goleiro Fernando Henrique (se transferiu ao Brasiliense-DF), o zagueiro Luizão (Ponte Preta), o volante Dudu Vieira (Ferroviária) e o atacante e artilheiro Ronaldo (Sport).

Além desses, saíram outras sete peças que reforçavam o elenco: o goleiro Henal, o lateral Julinho, o zagueiro Odair Lucas, o volante Zé Antônio, o meia Cristian e os atacantes Johnny e Will. Alguns não quiseram retornar. Outros, por questões financeiras, ficaram fora dos planos. Mas, deixando de lado aqueles que saíram, o presidente ramalhino Sidney Riquetto tratou de elogiar aqueles que cumpriram a palavra e retornaram para finalizar a competição com a camisa andreense.

“Estou muito feliz com o comprometimento dos 13 jogadores que voltaram para defender o que conquistaram até agora. Eles não tinham obrigação, mas retornaram”, destacou o mandatário do clube, que foi além. “Por culpa deles, o clube mais visado nesta volta é o Santo André. Brinquei com alguns jornalistas que se estivéssemos em sétimo, oitavo lugar, ninguém ia ligar para a gente”, complementou.

Apesar das perdas no elenco, Sidney Riquetto acredita que outro time enfrentará mais problemas do que o Ramalhão nesta volta do Paulistão. “Acredito que o Mirassol é o que mais vai sofrer. Teoricamente seríamos nós, mas conseguimos remontagem em nível bom por competência do nosso pessoal do futebol”, elogiou o presidente, destacando os trabalhos realizados pelo executivo de futebol Edgard Montemor Filho, pelo diretor de futebol Juraci Catarino, além do técnico Paulo Roberto, peça fundamental na negociação com os jogadores.

O Santo André realizou quatro contratações (o goleiro Ivan, ex-Joinville-SC, o zagueiro Willian Goiano, ex-Crac-GO, o volante Vitinho Schimith, ex-Resende-RJ, e o atacante Rafhael Lucas, vice-artilheiro do Campeonato Goiano pelo Anapolina) e vai completar as inscrições com jogadores que não haviam sido inscritos ou foram alçados da base, caso do jovem atacante Dioran, 17 anos.