A guardiã da memória de um ídolo

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



13/07/2020 | 00:40



Nancy manteve sempre viva a memória do pai, o cantor Agostinho dos Santos, uma das maiores vozes do cancioneiro nacional (1932-1973) e de quem foi parceira em várias composições.

O Ferradura Bar, na Vila Tupi, em São Bernardo, tornou-se o Museu do Agostinho, com seus discos, revistas, recortes de jornais, troféus, medalhas. Ponto de encontro da musicalidade da cidade, sob o comando da filha, verdadeiramente uma animadora cultural.

“Nosso grupo (incluindo o Grupo Lúmen) era um dos mais ligados ao bar. Paramos quase no fim do ano passado por problemas de saúde que ela teve”, conta o amigo Paulo Pereira, que completa: “Depois a Nancy se recuperou e cobrou nossa reunião que estava marcada para meados de março. A pandemia cancelou tudo e não pudemos mais nos reunir. E nem nos despedir”.

Bárbara, filha de Nancy, neta de Agostinho dos Santos e de Mafalda Palleta dos Santos, não sabe ainda se o Ferradura Bar será reaberto. Nancy partiu aos 66 anos e foi sepultada no Cemitério dos Casa. Deixa a filha e uma neta, Marina.

News Seller há 60 anos

Domingo, 17 de julho de 1960 - edição 115



Cultura & Lazer – Nesta data, em 13 de julho de 1960, era fundada a Sociedade Pró-Arte de Santo André, à Rua Campos Sales, 129, segundo andar, Centro.

Na presidência, Luiz Carlos Vasconcelos Pimentel.

Como vice-presidente, Ethevaldo Mello Siqueira, que de Santo André seguiria uma carreira vitoriosa na imprensa nacional, hoje escritor e consultor especializado em Diretoria executiva: Irineu Bagnariolli (pai do ex-diretor de Redação do Diário), Walter Gallo (mantenedor de exemplar museu sonoro em Ribeirão Pires), Aloysio de Souza Fontes e Natal José Pires.

Diretores: Ornecio Pezinato (artístico), Osmar Pires de Aquino (esportivo), Mario Wilson Milanesi (social) e Osmar Soares de Oliveira (bibliotecário).

Em 13 de julho de...

1865 – Benedito Cesário do Nascimento nasce no bairro da Penha, na Capital. Em 1898 monta uma torrefação de café na Rua Marechal Deodoro. Trabalha com lenha na cidade. Monta uma olaria no futuro bairro Nova Petrópolis, cujas terras lhe pertenciam. Foi vereador e subdelegado.

1915 – Colônia italiana de Santo André anuncia grandes festejos em louvor a Nossa Senhora do Carmo.

1930 – Vive seus primeiros dias o Clube Recreativo de Ribeirão Pires, com Virgilio Gola na presidência. Completam a diretoria: vice-presidente, Brasilio Pedroso; secretário-geral, Francisco Bento Oliveira; primeiro secretário, Luiz Francisco Barthmann; segundo secretário, Ferrucio Michelotto; primeiro tesoureiro, Kalil Chiedde; segundo tesoureiro, Antonio Moreno.

1940 – Fábrica de seda Pelosini, de São Bernardo, notifica seus funcionários sobre a redução de salários. Várias operárias buscam providências no Departamento do Trabalho.

1965 – Fundado o Clube Desportivo e Recreativo Transmissão, de São Bernardo.

1990 – Promulgado o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente).

Municípios brasileiros

Celebram seus aniversários em 13 de julho:

- Na Bahia, Água Fria e Santanópolis

- Na Paraíba, Marizópolis

- Em Tocantins, Porto Nacional

- Em Alagoas, Rio Largo

- No Paraná, Terra Boa

Fonte: IBGE

Hoje

- Dia do Engenheiro Sanitarista

- Dia Internacional do Rock

Santos do dia

- Nossa Senhora Rosa Mística. Nome dado à aparição mariana relatada em 1947 e anos seguintes em localidades da Itália.

- Teresa de Jesus dos Andes (Santiago, Chile, 13-7-1900 – 1920). A primeira santa carmelita da América Latina.

- Angelina de Marsciano

-Henrique (Alemanha, 972-1024). Imperador. Filho do rei da Baviera. Ergueu muitas catedrais, incluindo a de Bamberg, dedicada a São Pedro e Paulo; restaurou muitas igrejas danificadas por hereges, erigiu locais episcopais, fundou orfanatos