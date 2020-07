A rota precisa de ajuda

Do Diário do Grande ABC



A grandiosidade de uma cidade ou região passa por sua história. Passa por essa história ser contada, de geração para geração. Passa pelo esforço de se manter a memória vívida.

A Rota do Frango com Polenta cresceu juntamente com São Bernardo. Com a chegada das fábricas de automóveis, as cantinas que serviam a iguaria foram ganhando corpo. As mesas ficaram repletas de clientes, famílias das mais variadas partes da Região Metropolitana e até mesmo autoridades internacionais. Nos anos 1980, se consolidou como uma das mais importantes referências de São Bernardo.

Os restaurantes do bairro Demarchi sentiram na pele o processo de desindustrialização da cadeia automotiva. À medida em que robôs substituíam os trabalhadores na linha de produção, as mesas foram ficando mais vazias. As centenas de pratos servidos diariamente com o tradicional cardápio foram reduzidas a dezenas.

Por força do destino, o fechamento do Restaurante São Judas, que tirou debaixo do tapete uma crise que dominava a roda de conversas dos proprietários dos estabelecimentos da rota, aconteceu em 2016, quando Orlando Morando se elegeu prefeito de São Bernardo. Nos anos seguintes, encerraram as atividades o São Francisco e o Florestal. O Diário mostra hoje que o Pinheirão Grill, restaurante de longa trajetória na via embora não tenha como carro chefe o frango como polenta, está prestes a sucumbir.

O que chama atenção é a falta de cuidado do poder público com um patrimônio de São Bernardo e do Grande ABC. É muito raro não conhecer alguém que tenha esperado horas na fila e disputado os concorridos assentos dos imensos salões para degustar o prato. A Rota do Frango com Polenta é história viva da cidade, que agoniza, que precisa de ajuda.

E não adianta dourar a pílula ao dizer que redes internacionais de fast food, que lá se instalaram, mostram que a rota segue firme e forte. Passou da hora de a Prefeitura ajudar seriamente os comerciantes locais. Um legado desse tamanho não pode ser apagado ou trocado por um hambúrguer.