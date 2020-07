Obituário - 12/7/2020

Ademir Medici

Diário do Grande ABC



12/07/2020 | 09:07



SANTO ANDRÉ

Santo André, quinta-feira, dia 9 de julho

Maria José Barbosa dos Santos, 69. Natural de São Francisco (Minas Gerais). Residia em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.



Santo André, sexta-feira, dia 10 de julho

Alice Betta Pereira Barboza, 92. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Josefa Kovacic, 92. Natural da Iugoslávia. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Olga Araujo das Dores, 90. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Josephina Fontanetti, 90. Natural de Brotas (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Teresa Magueta Gomes, 90. Natural de Salto Grande (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Pensionista. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Miracatu (São Paulo).

José Luiz da Silva, 85. Natural de Maceió (Alagoas). Residia no Jardim das Monções, em São Paulo, Capital. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Odécio Del Fiol, 80. Natural de Piracicaba (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanir Michelmann Francisco, 77. Natural de Floreal (São Paulo). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Pensionista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angela Matilde Castaldi, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Bastos, em Santo André. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Augustinho Vicente da Silva, 76. Natural de Monteiro (Paraíba). Residia no Jardim Raposo Tavares, em São Paulo, Capital, Dia 10, em Santo André. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Josefina Ignez de Oliveira, 76. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Onélia da Silva, 76. Natural de Boca da Mata (Alagoas). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Oriza Alves Ribeiro Mendes, 74. Natural de Quintana (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marisa Cabello Bertazzi, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Clarice, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osmar Diniz Henriques, 63. Natural de Santo André. Residia no Jardim Silveira, em Santo André. Contador. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Joelma Dias Costa, 50. Natural de Brejões (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 10. Jardim da Colina.

Arthur Guerreiro Bianchini, 14. Residia no Jardim Brasil, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Quarta Parada, em São Paulo, Capital.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, quinta-feira, dia 8 de julho

Francisca Vieira Saraiva, 87. Natural de Guaraciaba do Norte (Ceará). Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

João Custódio Silva, 76. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia no Jardim Laura, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Adevaldo Emiliano, 76. Natural de Lupércio (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.

Araci Pereira Nunes Gomes, 76. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Vivaldi, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Antonio Vieira de Sousa, 72. Natural de Novo Oriente (Ceará). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério dos Casa.

Marlene Duarte, 68. Natural de São José da Varginha (Minas Gerais). Residia no Parque São José, em São Bernardo. Dia 8. Jardim da Colina.

Maurício Pereira da Cruz Neto, 65. Natural de Alegre (Espírito Santo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério da Paulicéia.



São Bernardo, quinta-feira, 9 de julho

Ofélia Rodrigues Martinez, 95. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Leonilia Gomes da Silva, 92. Natural de Santa Cruz (Paraíba). Residia no Jardim Leblon, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Euládio Gabriel de Souza, 89. Natural de Itapuí (São Paulo). Residia no Jardim das Orquídeas, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo Barbosa, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Arthur Alvim, na Capital. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.

Florentina Beata da Costa Souza, 77. Natural de Bom Jesus da Lapa (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 9. Jardim da Colina.

Divino Crescenso Neves, 77. Natural de Alto Rio Doce (Minas Gerais). Residia no Jardim das Oliveiras, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Otavio Jacon, 77. Natural de Limeira (São Paulo). Residia na Chácara Rialto, em São Bernardo. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana, na Capital.

Lídia Moiceichuka Raimundo, 76. Natural de Presidente Bernardes (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério da Paulicéia.

Maria Apparecida Pereira Petronilio, 70. Natural de Cafelândia (São Paulo). Residia na Vila Mariana, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Anadir Leal, 72. Natural de Duartina (São Paulo). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Silvio Vezentaini Filho, 72. Natural de Amparo (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Paulo Crispim de Oliveira, 70. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.

Miguelina Correa Sant’Ana, 63. Natural de Januária (Minas Gerais). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sexta-feira, 10 de julho

Ademilte dos Santos Barbosa Manna, 71. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Cemitério dos Casa.



D I A D E M A

Diadema, quinta-feira, 9 de julho

Maria Alves de Araujo, 95. Natural de Manhumirim (Minas Gerais). Residia em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

José Severino de Souza, 86. Natural de Aliança (Pernambuco) Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Vale da Paz.

Laura Oliveira Santos, 85. Natural de Mundo Novo (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério Municipal.

Maria das Dores Facchi Dias, 67. Natural de Mococa (São Paulo). Residia em Diadema. Dia 9, em São Bernardo. Cemitério da Paulicéia.

Almerinda Maria Oliveira de Souza, 66. Natural de Caetité (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal.



Diadema, sexta-feira, dia 10 de julho

Luzinete Teixeira da Silva, 84. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 10. Cemitério Municipal.

Solange Regina França, 56. Natural de Diadema. Residia na Vila Eliane, em Diadema. Dia 10, em Santo André. Vale da Paz.

M A U Á

Mauá, quarta-feira, 8 de julho

João Barbosa dos Santos, 71. Natural de Águas Belas (Pernambuco). Residia no Jardim Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Antonia Laura Pinheiro, 70. Natural de Solonópole (Ceará). Residia na Vila Vitória, em Mauá. Dia 8. Cemitério São João Batista, na cidade de Deputado Irapuan Pinheiro (Ceará).

José Maria da Silva Costa, 69. Natural de Itaperuna (Rio de Janeiro). Residia no Jardim Canadá, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Dalvio dos Reis, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Estrela, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Francisca Ferreira de Deus Sousa, 63. Natural de São José da Lagoa Tapada (Paraíba). Residia no Jardim Sapopemba, em São Paulo, Capital. Dia 8, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

Francisco de Assis Pereira de Lima, 59. Natural de Cabrobó (Pernambuco). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Ana Técia Lucena Pinto, 54. Natural de Crateús (Ceará). Residia no Jardim Araci, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.

Douglas Pereira de Araujo, 27. Natural de Santo André. Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 8. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, quinta-feira, 9 de julho

Ernest Rosa, 92. Natural de Canoinha (Santa Catarina). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Vera Lúcia Maria dos Santos, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapeva, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.

Eva Maria de Araujo, 51. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Zaíra 4, em Mauá. Dia 9. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, sexta-feira, dia 10 de julho

Ésio Gardenal, 76. Natural de Boituva (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 10. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Leandro Luiz Fermino Leonidio, 32. Natural de Mauá. Residia na Vila Lisboa, em Mauá. Dia 10. Cemitério Santa lídia.