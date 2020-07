Da Redação

Do Diário do Grande ABC



11/07/2020 | 22:26



O número de novos casos confirmados de pessoas infectadas pelo coronavírus no Grande ABC nas últimas 24 horas foi de 211, totalizando 29.202 pacientes desde o início da pandemia, segundo os boletins divulgados pelas prefeituras. O total de óbitos foi para 1.341 – na sexta-feira, eram 1.331 mortes.



Os dados levam em consideração informações atualizadas por cinco das sete administrações: Santo André, São Bernardo, São Caetano, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra. As demais cidades não divulgaram boletins atualizados ontem. O Diário, portanto, contabiliza a evolução da doença em Diadema e Mauá com números repassados na sexta-feira. Os casos que ainda seguem como suspeitos de Covid-19 na região somam 33.965 – 28 a mais que o totalizado anteontem.



No cenário nacional, as mortes confirmadas nas últimas 24 horas chegaram a 71.492 – foram 968 a mais entre sexta-feira e sábado. Já os casos confirmados foram a 1.840.812 (36.474 novos casos entre anteontem e ontem). Dez Estados mais o Distrito Federal apresentaram alta no total de mortes, enquanto outros dez, incluindo São Paulo, apresentam estabilidade da doença. Outros seis Estados, por outro lado, indicam queda no avanço da pandemia, como no Rio de Janeiro.



No Estado de São Paulo, o total de mortes chegou a 17.702 pessoas ontem, segundo a Secretaria Estadual da Saúde. A pandemia em São Paulo já atingiu a marca de 366.890 pessoas infectadas (foram 7.780 novos casos nas últimas 24 horas). Esses novos números não significam, necessariamente, que as mortes e os casos aconteceram no último dia, mas que foram confirmados ontem. Já o número de pessoas recuperadas da doença chega a 211,7 mil em todo o Estado.



Na sexta-feira, o governador João Doria (PSDB) atualizou o plano de flexibilização da quarentena no Estado, chamado de Plano São Paulo, e autorizou outras regiões paulistas a progredirem da fase vermelha, onde só está autorizado o funcionamento de estabelecimento de serviços essenciais, para a fase laranja, que abre caminho para a reabertura gradual da economia.



O Grande ABC, por sua vez, segue na fase amarela, onde outros setores estão autorizados a abrirem, com diversas restrições. Nesse cenário, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC decidiu permitir a reabertura de parques municipais a partir desta semana. Cada cidade determinará como esse retorno funcionará.