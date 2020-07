Investimentos anunciados em SP somam R$ 16,5 bilhões no 1º trimestre

Wilson Marini

13/07/2020



A Fundação Seade divulgou esta semana o total de investimentos empresariais anunciados no primeiro trimestre de 2020, período que marcou o início da pandemia de covid-19. Segundo a pesquisa Piesp, que serve de parâmetro da economia paulista, os novos empreendimentos somaram R$ 16,5 bilhões nos primeiros três meses do ano. Desses recursos, 86,4% estão relacionados à infraestrutura, 8% à indústria, 3,7% ao segmento de serviços, 1% à agricultura e 0,9% ao comércio. Na comparação com igual trimestre, os investimentos em infraestrutura (R$ 14,3 bilhões) representaram o melhor resultado do setor desde 2015 (R$ 29,8 bilhões).



Estradas cortam várias regiões

Quase 85% dos investimentos apurados referem-se ao anúncio da concessionária Eixo SP, vencedora da licitação do governo estadual para operar, por 30 anos, o Lote PiPa (Piracicaba–Panorama), que abrange 1.273 km de rodovias, atravessando 62 municípios paulistas, até a divisa com o Mato Grosso do Sul. As obras envolvem as regiões de Bauru, Central (Araraquara/São Carlos), Marília, Presidente Prudente e Campinas.



No Interior Paulista

Outros investimentos de vulto no Estado de São Paulo anunciados no 1º trimeste do ano:

? Plenum – R$ 100 milhões para instalação de fábrica em Jundiaí. A produção será de implantes dentários de titânio com impressoras 3D.

? Meritor – R$ 200 milhões para construção de complexo industrial em Roseira, no Vale do Paraíba, que irá produzir eixos elétricos e dianteiros para veículos 4×4;

? Bracell – R$ 1 bilhão para modernização de processos produtivos na fábrica de Lençóis Paulista, região de Bauru, em especial para a gaseificação de biomassa para geração de energia;

? Catarina Fashion Outlet – R$ 170 milhões para expansão do shopping em São Roque, região de Sorocaba, cuja atual área bruta locável será mais que dobrada de tamanho;

? Usina Batatais – R$ 158 milhões para manutenção agrícola e renovação de canavial, em Batatais, região de Ribeirão Preto.

? Terminal de Passageiros Giusfredo Santini, em Santos – R$ 190 milhões para ampliação e modernização do terminal, possibilitando atracação de navios maiores de cruzeiros marítimos;

? Superlógica– R$ 300 milhões para expansão das operações da empresa em Campinas, com destaque para desenvolvimento de soluções para administração de condomínios residenciais.



Araçatuba: expansão e novo conceito

A rede de hipermercados Super Muffato anunciou a remodelação da loja de Araçatuba. Entre as novidades estão a assistente virtual para compras via aplicativo WhatsApp. Toda a comunicação do cliente é realizada com a assistente virtual, que faz o cadastro do consumidor, recebe os pedidos, oferece as opções de pagamento e finaliza o processo. O cliente pode fazer o registro das mercadorias por conta própria, dispensando o operador de caixa “Estamos muito felizes e em trazer este novo conceito para Araçatuba e região”, disse o diretor do grupo, Eduardo Muffato. A informação é da Folha da Região, da Rede APJ (Associação Paulista de Portais e Jornais).



São Carlos: retomada local

O Sebrae-SP organizará entre os dias 13 e 17 de julho evento online gratuito para empreendedores de São Carlos e região. Serão cinco dias de atividades, das 19h às 21h. As inscrições gratuitas já estão abertas e podem ser feitas no site https://bit.ly/2ZjbrYu. As capacitações fazem parte do Programa Enfrentar, formatado para a situação atual. Os temas: entendendo seus direitos, protegendo seu caixa, renegociando com fornecedores e clientes, conseguindo crédito para o seu negócio e inovando nas vendas. A informação é do jornal Primeira Página, da Rede APJ.



Comércio e indústria reagem

? O volume de vendas no comércio varejista nacional teve crescimento de 13,9% em maio deste ano, na comparação com abril. A alta veio depois de dois meses de queda devido à pandemia do novo coronavírus (covid-19). Os dados são da Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) divulgada esta semana pelo IBGE.

? A produção industrial cresceu em 12 dos 15 locais pesquisados na passagem de abril para maio, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal – Produção Física Regional, divulgados pelo IBGE. A expansão no Estado de São Paulo foi de 10,6%.



Frases do empreendedorismo

Duas frases sobre as oportunidades que se abrem no mundo pós-pandemia, no evento “Aprendendo com os unicórnios” promovido pela revista Pequenas Empresas & Grandes Negócios:

? “Tenho certeza de que, daqui a um ou dois anos, vamos ver muitas grandes empresas que nasceram nesse momento de pandemia.” – André Boaventura, CMO e sócio da Ebanx.

? “Acredito que os investimentos voltarão e novas empresas vão surgir, porque o Brasil demanda isso. Não temos serviços adequados para nossa população, e existem gaps enormes de atendimento. Por isso, o potencial para criar produtos e serviços disruptivos é muito grande. Os setores que enxergarem essas oportunidades poderão se beneficiar disso.” – Ariel Herszenhorn, da Loggi, startup de logística que faz 100 mil entregas diárias em todo o país.