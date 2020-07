S.Caetano aprova 91 projetos em ação de estímulo cultural

Vinícius Castelli

Os artistas que enviaram propostas artísticas e culturais para apresentações virtuais por meio do edital Todos pela Cultura, da Prefeitura de São Caetano, já podem checar se foram contemplados. A relação dos trabalhos escolhidos está disponível no link do Mapa Cultural (www.mapacultural.saocaetanodosul.sp.gov.br) e no Facebook da Secretaria da Cultura do município (Secult São Caetano).

A avaliação do material enviado foi realizada pela comissão de análise dos projetos do Fundo Municipal de Cultura, que conta com pessoas da Secult e também representantes do Concult (Conselho Municipal de Política Cultural).

A Secult informa que recebeu 102 projetos, inscritos por 66 artistas, sendo que 91 trabalhos foram aprovados de 57 proponentes. Cada projeto aprovado receberá o valor de R$ 500. O investimento é proveniente exclusivamente de recursos do Fundo Municipal de Cultura e tem como objetivo fomentar o setor em meio à pandemia. A agenda completa será disponibilizada no Mapa Cultural.

Segundo a Prefeitura, 11 propostas, de nove proponentes, foram reprovadas, sendo que quatro eram de pessoas que não residem em São Caetano, uma não apresentou proposta cultural e quatro não assinaram as declarações solicitadas no edital, que eram obrigatórias.

De acordo com João Manoel da Costa Neto, secretário de Cultura do município, esse edital “criou a possibilidade de atuação aos artistas no momento de isolamento, lhes permitindo a retomada das suas gerações de renda e divulgação de seus trabalhos de forma interativa com o mundo e garantindo atividades culturais aos internautas”.