Mayra Cardi desabafa sobre Arthur Aguiar

09/07/2020 | 16:10



Mayra Cardi usou suas redes sociais novamente para desabafar sobre o turbulento término com Arthur Aguiar. Após dizer que estava vivendo um pesadelo, a coach publicou, nesta quinta-feira, dia 9, um grande texto em seu Instagram revelando que a cada dia tem descoberto mais coisas a respeito do ex-marido.

Mayra publicou uma montagem de uma mulher com um buraco no lugar do peito, e na legenda disse que o dia anterior havia sido um dos piores de sua vida, por conta das descobertas sobre Arthur.

Ontem foi um dos dias mais difíceis da minha vida, na verdade todos esses têm sido, mas ontem... A cada dia que passa eu recebo uma nova versão, uma nova história, um novo pedaço de quem verdadeiramente é a pessoa que eu escolhi para ser o pai da minha filha! O primeiro homem que eu de fato escolhi e decidi que eu queria que fosse pai da minha filha. Impossível não me culpar por não ver tantas desconexões de caráter, ao mesmo tempo eu estudo inteligência emocional, não doenças psíquicas! O que me conforta com a possibilidade de não errar tanto na leitura de um ser humano normal.

Ela continuou, dizendo que pretende voltar a se relacionar no futuro, mas que primeiro está focada em cursar psicologia, para poder ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo que ela passou.

Me perguntam se vou conseguir amar de novo? Sim, eu vou! Talvez daqui anos, quando eu acabar minha faculdade de psicologia, que sim, obviamente farei. Já estudo análise comportamental há anos, mas me refiro a comportamento de pessoas não adoecidas! Agora preciso estudar sobre pessoas adoecidas também! E assim vou vivendo e me protegendo do ser humano que falha e erra, tanto assim como eu, que também sou humana!

Ela finalizou, dizendo que por mais que sinta que tem um buraco negro no lugar do coração, irá usar essa dor para ajudar outras pessoas:

Não desistirei do ser humano, não desistirei de mim, porque mereço ser feliz e continuarei lutando também para ajudar outras pessoas a serem felizes, como já faço há seis anos da minha vida, agora com muito mais intensidade! Hoje não tenho um coração, tenho um buraco negro, perdido, assustado, com medo. Mas com um desejo enorme de aprender! E que desejo! Mais uma vez na minha vida, vou transformar minha dor em amor e dedicarei todos os meus próximos dias a estudar mais ainda esse incrível enigma que chamamos de ser humano.