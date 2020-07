Gwyneth Paltrow revela presente inusitado que deu para filho de 14 anos de idade: um quebra-cabeça de seios

08/07/2020 | 17:11



Gwyneth Paltrow vive advogando por uma vida mais saudável nas redes sociais, e tem até um site onde fala sobre isso, o Goop. E foi lá que ela revelou um presente inusitado que deu para o filho, Moses, de 14 anos de idade, seu caçula com o ex, Chris Martin: um quebra-cabeça com imagens de seios.

Ela, que também é mãe de Apple, de 16 anos de idade, com o vocalista do Coldplay, falou um pouco sobre a quarentena, e recomendou produtos como kits gourmet, roupas confortáveis e escovas de corpo.

Quando mostrou um quebra-cabeça com desenhos de diferentes formas e tamanhos de seios femininos, que custa 40 dólares, algo como 210 reais, e é baseado na obra de arte da artista plástica Julia Heffernan, ela contou:

Comprei para Moses o quebra-cabeça de seios só pela diversão.

Os internautas comentaram a notícia:

Nada me surpreende depois da vela com cheiro de vagina...

É um ótimo presente, mostrando para Moses que seios não são apenas os silicones ou photoshops que os adolescentes de hoje vêem o tempo inteiro no Instagram.