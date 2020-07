Kanye West afirma que teve coronavírus, levanta suspeitas de Drake também ter tido a doença e revela ser antivacina

08/07/2020 | 17:10



Se não é para causar, Kanye West nem aparece! Nesta quarta-feira, dia 8, foi publicada uma entrevista bem interessante do rapper à revista Forbes, onde ele afirma pela primeira vez que teve o novo coronavírus. Além disso, ele também levantou suspeitas de Drake também ter sofrido com a doença.

- [Tive] calafrios, tremia na cama, tomava banhos quentes, ficava vendo vídeos me dizendo o que devia fazer para superar isso. Lembro que alguém me disse que Drake tinha o coronavírus e minha resposta foi que Drake não poderia estar mais doente do que eu! [risos], disparou o cantor.

Kanye também contou que acredita que a cura da Covid-19 venha de Deus.

- Nós rezamos. Oramos pela liberdade. É tudo sobre Deus. Precisamos parar de fazer coisas que deixem Deus bravo.

E revelou ser antivacina.

- Muitos de nossos filhos estão sendo vacinados e paralisados. Então, quando eles dizem que a maneira de consertar a Covid é com uma vacina, sou extremamente cauteloso. Essa é a marca da besta. Eles querem colocar chips dentro de nós, querem fazer todo tipo de coisa, para fazer com que não possamos atravessar os portões do céu. Sinto muito quando digo que eles são os humanos que têm o diabo dentro deles. E o mais triste, o mais triste é que nem todos chegaremos ao céu, que haverá alguns de nós que não conseguirão. Próxima questão.

Direto, não é? O artista também falou sobre como decidiu que iria concorrer à presidência dos Estados Unidos.

- Foi quando me ofereceram o Michael Jackson Video Vanguard Awards na MTV. Lembro-me de estar na casa da minha sogra porque minha casa estava sendo reformada. [...] Eu estava no chuveiro pensando, escrevo raps no chuveiro... Ocorreu-me dizer: Você vai concorrer à presidência e eu comecei a rir histericamente, eu pensei tipo, isso é o melhor. Eu vou lá e eles acham que eu vou fazer essas músicas para entretenimento, como os prêmios são manipulados, e depois dizer que sou presidente. E eu ri no chuveiro, não sei por quanto tempo, mas esse é o momento em que me dei conta.

E ainda contou o motivo de 2020 ser o ano certo para isso.

- Deus me deu a clareza e disse que é hora. Você sabe que eu estava lá fora, acabei no hospital, as pessoas estavam me chamando de louco. Eu não sou louco. Entre todas as influências e as posições que podemos colocar em músicos - você sai em turnê, lança todos esses álbuns, olha para cima e não tem dinheiro na sua conta. Isso pode te deixar louco, por tudo isso eu estava ficando louco porque não era a hora. Agora chegou a hora. E não vamos enlouquecer, é um nível totalmente diferente agora.

Ah, e sabe qual será o tema da campanha de Kanye? Festa de aniversário. O motivo?

- Porque quando ganharmos, será o aniversário de todo mundo, explicou o rapper.

Então tá, né?