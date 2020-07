Trump diz que pressionará governadores e autoridades para abrir escolas

07/07/2020 | 16:53



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta terça-feira, 7, que pressionará os governadores e outras autoridades para abrir as escolas no outono local, que começa em 21 de setembro. Durante evento sobre o assunto, ele afirmou que "todos querem isso", como por exemplo os pais de alunos, embora algumas associações de professores e outras vozes estejam resistindo, diante dos riscos da disseminação da covid-19. Para Trump, a resistência de alguns acontece por motivações políticas. "Sem chance, agora colocaremos muita pressão sobre os governadores e todos os outros para abrir as escolas", prometeu.

Trump destacou o fato de que a taxa de mortalidade pela doença nos EUA caiu dez vezes. Segundo ele, o país tem muitos casos da doença porque realiza muitos testes, bem mais do que as demais nações.

No evento, Trump também comemorou a força do mercado acionário, que segundo ele já está próximo dos níveis de antes da crise provocada pela pandemia. Nos últimos dias, o presidente americano tem comemorado as máximas históricas do índice Nasdaq.