Clubes sociais voltam a funcionar em Santo André e Ribeirão Pires

07/07/2020 | 00:01



Junto com a liberação de bares, restaurantes e salões de beleza, o governo do Estado permitiu ao Grande ABC abrir também clubes sociais. A autorização aconteceu na migração da região para a Fase 3 (amarela) do Plano São Paulo de flexibilização da quarentena imposta pela pandemia. A decisão, no entanto, ficou a cargo de cada prefeitura. Santo André e Ribeirão Pires permitiram, por meio de publicação de decretos municipais, que os clubes voltem a funcionar a partir de hoje.



Um dos mais tradicionais da região, o Clube Atlético Aramaçan, que fica na Vila Pires, em Santo André, vai reabrir hoje. Os associados poderão utilizar o espaço das 8h às 17h, de terça a domingo, mas com restrições. Estão liberadas áreas ao ar livre e prática de atividades como caminhada, corrida e vôlei de areia, por exemplo. Para entrar é necessário utilizar máscara de proteção. Haverá medição de temperatura. Caso o associado esteja acima de 37,5ºC, a entrada será proibida.



O Aramaçan vai disponibilizar tapetes para higienização dos calçados antes da entrada, totens e dispensers com álcool gel estarão espalhados pelo lugar. O clube orienta distanciamento de 1,5 metro entre as pessoas. Haverá também pontos específico de descarte para as máscaras usadas.



O Esporte Clube Santo André, no Parque Jaçatuba, também está de portas abertas a partir de hoje, com funcionamento das 8h às 17h. Os associados poderão usar a pista de corrida e caminhada. Piscina, academia e quadras seguem fechadas. É necessário usar máscara de proteção. O clube vai disponibilizar álcool gel e medição de temperatura.



O Diário tentou contato com outro tradicional clube da região, o Primeiro de Maio Futebol Clube, também situado em Santo André, mas não obteve resposta. Nas redes sociais e no site não havia informações sobre a reabertura do local até o fechamento desta edição.



O Ribeirão Pires Futebol Clube também estará de portas abertas e funcionará durante a semana, das 8h às 20h, e aos fins de semana, das 7h às 17h. O público poderá usar as áreas ao ar livre. Entre as opções estão caminhada e vôlei de areia (jogos em duplas). Na entrada haverá medição de temperatura. O uso de máscaras de proteção é obrigatório. Totens com álcool gel para higienização das mãos já estão montados.



Nos demais municípios, os clubes sociais ainda seguem fechados. Em São Bernardo, por exemplo, a Prefeitura informou que vai, nesta semana, se reunir com representantes de clubes para que os mesmos cumpram e assinem os protocolos sanitários com o município. A partir disso, pretende liberar atividades que não tragam riscos para a saúde.