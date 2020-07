Claudia Raia e a filha se vestem como homem, enquanto Jarbas Homem de Mello vira a noiva em festa julina

06/07/2020 | 11:10



Uau! Claudia Raia entrou no clima e fez uma festa julina em casa ao lado de sua família! A atriz divertiu seus seguidores ao postar no Instagram um álbum de fotos em que aparece caracterizada. Nas imagens, ela está vestida de homem, com os dentes sujos e até mesmo com uma barba por fazer!

Em contrapartida, seu marido, Jarbas Homem de Mello, está vestido de mulher! Nos cliques é ainda possível ver uma irreconhecível Sophia Raia, filha de Claudia, que também aflorou o seu lado masculino!

A noiva, o noivo e o padrinho, todos prontos pro casório, escreveu a atriz na legenda dos cliques.

Os famosos, é claro, se divertiram com as imagens!

Haha, adorei!, escreveu Reynaldo Gianecchini.

Amei!!!, postou Letícia Spiller.

Jarbas postou o mesmo álbum em seu Instagram e brincou:

Ontem teve casamento na roça! A irmã do Zacarias desencalhou, disse, comparando Claudia com o famoso ator que fez parte do grupo Os Trapalhões.

Fofos, né?