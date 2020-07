Codelco interrompe construção de projeto para evitar disseminação do coronavírus

04/07/2020 | 17:00



A estatal chilena Codelco, maior produtora mundial de cobre, suspenderá temporariamente a construção dos empreendimentos que fazem parte do projeto Nuevo Nivel Mina de División El Teniente. A decisão faz parte das medidas para enfrentar a emergência sanitária de covid-19 que afeta o Chile e a região de O'Higgins, disse a companhia em comunicado.

A desmobilização temporária, que afeta os projetos Andes Norte, Diamante, Andesita e Recursos Norte, já tinha começado a ser implementada no fim de semana passado, com um total de 4.500 pessoas a menos no trabalho.

As tarefas essenciais para a segurança e proteção das frentes de trabalho não serão interrompidas. Durante o período de suspensão, será preparado o reinício dos projetos, cujo pico de atividade está programado para 2021 e 2022, disse a Codelco.

Enquanto isso, a operação da División El Teniente continuará se desenvolvendo na modalidade 14x14, que consiste em 14 dias de trabalho e 14 dias de descanso.