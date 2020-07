Com reinício dos treinos na terça-feira, NBA registra mais 9 casos de covid-19

02/07/2020 | 15:48



Há menos de uma semana da retomada dos treinos para a temporada 2019/2020, mais nove jogadores da NBA testaram positivo para a covid-19. Agora o número total de casos sobe para 25 membros de dez equipes desde o início dos testes em 23 de junho.

"Qualquer jogador, treinador ou membro da equipe que obteve um teste positivo

permanecerá em auto isolamento até satisfazerem os protocolos da saúde pública", disse a NBA, nesta quinta-feira, em um comunicado.

As equipes da NBA devem viajar na próxima terça-feira para Orlando, na Flórida, onde a liga planeja retomar os jogos a partir do dia 30, interrompidos em março por causa do surto do coronavírus.

Todas os jogadores, treinadores e membros das equipes vão ficar instalados na Walt Disney World, com testes diários para covid-19.

O Denver Nuggets fechou suas instalações de treinamento no fim de semana depois que dois membros da equipe testaram positivo, enquanto o New Orleans Pelicans revelou três casos da doença em seu grupo.

Os primeiros confrontos, que marcarão o reinício da temporada, foram divulgados na última sexta-feira. O Utah Jazz enfrenta o New Orleans Pelicans, às 19h30 (de Brasília). Em seguida, Clippers e Lakers entram em confronto, às 22 horas. Ambas as partidas acontecerão no dia 30 de julho.