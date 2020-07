Nossos postos de combustíveis

Ademr Medici

O Regran completou, mês passado, 25 anos. E Memória, caminhando para o ano 33 de publicação diária, tem no seu banco de informações lembranças de antigos moradores e comerciantes que citaram as pioneiras bombas manuais de gasolina.

Daquelas bombas, uma ao menos sobrevive, mesmo sem uso. Fica em Taquaruçu, adiante de Paranapiacaba, já em território do vizinho município de Mogi das Cruzes.

Sobre o Regran, Memória recebeu informações do assessor do sindicato, Roberto Rodrigues, das quais enumeramos as seguintes:

O Regran surgiu da necessidade de os postos revendedores fundarem um sindicato regional atuante, que abrangesse, tão somente, os sete municípios do Grande ABC, tendo em vista as características ambientais, políticas, culturais e sócioeconômicas da região.

Um grupo de empresários locais brigava por uma representatividade da revenda de combustíveis que trabalhasse especificamente observando e respeitando as diferenças e necessidades da região.

Isso mais tarde veio a se comprovar, acertado diante do acesso mais fácil e direto do sócio à entidade e da agilidade na detecção e solução dos problemas tanto da categoria da região, quanto de cada estabelecimento associado.

Uma das metas do sindicato: a defesa da regulamentação da revenda.

Outras: defender a não adulteração de combustíveis; enfrentar as administradoras de cartão de crédito e suas altas taxas administrativas; não aceitar as distribuidoras que buscam espremer a margem de lucro da categoria.

O lado social: participar de campanhas como a do agasalho, ambientais e em prol dos deficientes.

Presidentes: Giba Marson (o fundador), seguido por Waldir Pereira Elias, Marcos Campagnaro, Jose Antonio Gonzalez Garcia e Wagner de Souza (o atual).

Municípios Brasileiros

Celebram aniversários em 2 de julho:

Na Bahia, Alagoinhas e Macajuba

No Amazonas, Amaturá

Na Paraíba, Curral Velho

No Paraná, Santa Isabel do Ivaí

Diário há meio século

Quinta-feira, 2 de julho de 1970; ano 12; edição 1272

Juninas – Curso de adultos de Vila Baeta Neves vence o I Concurso de Quadrilha de São Bernardo.

Em 2 de julho de...

1905 – São Caetano realiza a Festa do Coração de Jesus, com missa cantada abrilhantada pela banda local, dirigida pelo maestro Joaquim Capochi. Realizado leilão de prendas em torno da igreja. À noite, fogos artificiais. Um trem especial foi reservado para trazer os paulistanos. A composição retornaria a São Paulo às 22h.

1915 – Prefeitura de São Bernardo adquire motor com capacidade para abastecer as caixas-d’água com 1 milhão de litros em dez horas de operação.

A guerra. Do noticiário do Estadão: ‘Visita de uma comissão inglesa às ruínas da catedral de Reims’.

1930 – Inspetoria Sanitária Municipal reforça vigilância após o registro de casos de tifo em São Caetano.

1940 – Entra em vigor o salário mínimo.

1960 – A tenista brasileira Maria Esther Bueno torna-se bicampeã em Wimbledon.

1975 – A Secretaria de Obras do Estado lança a campanha branca de combate à poluição ambiental.

1995 – Celebrada a última missa na capela Santa Luzia, no bairro Príncipe de Gales, em Santo André.

A capela original foi construída na década de 1930 pelos proprietários do Sítio Tangará, a família Murray. Agora, a demolição, para a construção de uma igreja maior.

Santos do Dia

Pedro de Luxemburgo (França, Lorraine, 1369 – Villeneuve, 1387). Bispo de Metz, nomeado aos 15 anos, e cardeal-diácono. Faleceu aos 18 anos.

Otto. Missionário e bispo de Bamberg, na Baviera, Alemanha. Faleceu no ano 1139

BERNARDINO REALINO (1530-1626).<Padre italiano.Padroeiro das cidades de Lecce e Capri