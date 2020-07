Obituário - 1 de julho de 2020

Ademir Medici



01/07/2020 | 15:00



SANTO ANDRÉ

Santo André, segunda-feira, dia 29 de junho

Uilter Tesser, 92. Natural de Itajobi (São Paulo). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Torneiro-mecânico aposentado. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lourdes Thomé dos Santos, 90. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Umbelina Maester Fornarol, 88. Natural de Itápolis (São Paulo). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Mauro Montanari, 86. Natural de Duartina (São Paulo). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria Pereira da Costa, 84. Natural de Iguatama (Minas Gerais). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Nazareth Carnevalli, 83. Natural de Muzambinho (Minas Gerais). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos de Souza, 78. Natural de São José do Rio Pardo (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ubaldo Vieira Valadão, 77. Natural de Senhor do Bonfim (Bahia). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Benedito Aparecido Rodrigues, 75. Natural de Pardinho (São Paulo). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdir Galati, 66. Natural de Chavantes (São Paulo). Residia na Vila Linda, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdecir Leite da Silva, 65. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adairton Lucas da Silva, 54. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Metalúrgico. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Siomara de Souza Silva, 51. Natural de Santo André. Residia na Vila Nova Paulicéia, em São Paulo, Capital. Dia 29, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Marcos Pinheiro, 47. Natural de Brasilândia, Distrito de São Paulo, Capital. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Teólogo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Noelyda Maria Lopes da Costa, 26. Natural de Igaracy (Paraíba). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Auxiliar administrativo. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

São Bernardo, sexta-feira, dia 26 de junho

Valdevino Jorge dos Santos, 92. Natural de Riachão do Dantas (Sergipe). Residia no Jardim Nossa Senhora de Fátima, em São Bernardo. Dia 26. Memorial Phoenix, em Santo André.

Nedite de Lima, 68. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo, Dia 26. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, sábado, dia 27 de junho

Eulália Mourão Ribeiro Pimenta, 91. Natural de Borbella, Portugal. Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

Ayrton dos Santos Maia, 85. Natural de Coroados (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Pedro Zambrana, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Rita Maria Nunes, 84. Natural de Limoeiro (Pernambuco). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Francina Ramos, 81. Natural de Xique-Xique (Bahia). Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria da Conceição Mendes dos Santos, 80. Natural de Mirabela (Minas Gerais). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Yoshio Ouchi, 72. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.

Dorvalina de Aranda Mendes, 69. Natural de Açucena (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Manoel José da Silva, 64. Natural de Ipojuca (Pernambuco). Residia no bairro Taquacetuba, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



São Bernardo, domingo, dia 28 de junho

Boleslav Bernatavicius, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria da Penha Silva, 79. Natural de Passos (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Elizeu Jayme, 66. Natural de Uchoa (São Paulo). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

João Batista dos Santos, 65. Natural de Jandaíra (Bahia). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério do Baeta.



São Bernardo, segunda-feira, dia 29 de junho

Francisco Florentino Amadei, 83. Natural de Limeira (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 29. Jardim da Colina.

Maria Lourdes Pavarina Balieiro, 76. Natural de Cândido Rodrigues (São Paulo). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Professora. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal de Taquaritinga (São Paulo).



SÃO CAETANO

Antonio Leite de Melo, 84. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila São José, em São Caetano. Dia 29. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

D I A D E M A

Diadema, domingo, dia 28 de junho

Osvaldo de Souza, 91. Natural de Santa Rita do Sapucaí (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Ivana Alves da Silva, 71. Natural de Presidente Prudente (São Paulo). Residia no Jardim dos Navegantes. Dia 28. Memorial Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Barbara da Costa Filomeno, 65. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Parque das Cerejeiras.

Maria de Fátima Alcantra, 63. Natural de Redenção (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Maria da Conceição Correa, 62. Natural de Dom Cavati (Minas Gerais). Residia no Jardim das Laranjeiras, Zona Sul de São Paulo, Capital. Dia 28. Vale da Paz.

Antonio Oliveira Sobrinho, 60. Natural de Paratinga (Bahia). Residia no Parque das Jabuticabeiras, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Divino Queiroz da Silva, 59. Natural de Tarumirim (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Wanderlei Batista Torres, 51. Natural de Diadema. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.

Cristiane da Silva, 42. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Portinari, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.



Diadema, segunda-feira, dia 29 de junho

Laura Honório dos Santos, 70. Natural de Abatiá (Paraná). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 29, em Santo André. Cemitério Municipal.

M A U Á

Mauá, sábado, dia 27 de junho

Marlene Vieira Jaquini, 53. Natural de Palmeira dos Índios (Alagoas). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, domingo, dia 28 de junho

Maria das Dores Cordeiro Dantas, 82. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no Jardim São Jorge, bairro Guapituba, Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Osmar Rodrigues Chaves, 78. Natural de Resplendor (Minas Gerais). Residia no Jardim Anchieta, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Eduardo Fernando de Lima, 68. Natural de Rancharia (São Paulo). Residia no Parque Bandeirantes, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Geraldo Aparecido Xavier, 59. Natural de Cianorte (Paraná). Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 28. Vale dos Pinheirais.

Luiz Pereira dos Santos, 58. Natural de Mauá. Residia no Jardim Santa Rosa, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.

Lair Cristina Rodrigues dos Santos, 26. Natural de Almenara (Minas Gerais). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 28. Cemitério Santa Lídia.



Mauá, segunda-feira, dia 29 de junho

Clélia Aparecida Barbosa Passador, 84. Natural de São Carlos (São Paulo). Residia na Vila Dirce, em Mauá. Dia 29. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.

Nair Moreira da Silva, 84. Natural de Campos Novos Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 29. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRÃO PIRES

Maurício Martins Migliani, 87. Natural de Laranjal Paulista (São Paulo). Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Cemitério São José.

Geovanina Maziero Lampi, 85. Natural da Itália. Residia no Centro Alto de Ribeirão Pires. Dia 29. Cemitério São José.

Atiko Matsuda, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Tereza Ortiz Honorato, 61. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Boa Vista, em Ribeirão Pires. Dia 28. Crematório Vila Alpina.<p> </p>