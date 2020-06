Anitta rebate acusações de que teria fingido trombose para fazer plásticas: - Essa doença é séria

29/06/2020 | 09:10



Recentemente Anitta foi internada após ser diagnosticada com trombose. Nas redes sociais, ela falou sobre seu estado de saúde, contando, inclusive, que já teve alta. Agora, na madrugada desta segunda-feira, dia 29, a cantora voltou a falar sobre o acontecimento para rebater alguns comentários de pessoas a acusando de ter fingindo a doença para poder fazer novas cirurgias plásticas.

- Não paro de receber DM [mensagens diretas] ou então ver nos comentários de pessoas falando: não acredito em nada dessa garota. Ela fingiu uma trombose para fazer plástica. Com certeza, fez uma lipoaspiração e inventou esse negócio de trombose. Gente, a uma hora dessa? Para cima de mim? Vocês estão me confundindo, declarou ela.

De lingerie rosa, a cantora mostrou o corpo e até chegou a dançar para mostrar que não havia feito nenhuma intervenção estética.

- Vê se alguém que fez plástica pode usar um negócio desse, com um sutiã desse. Ou puxar assim a barriga, ou dar um soco na bunda, ou rebolar? Não pode, gente. Aliás não podia nem estar dançando, que minha médica me deu um esporro outro dia que me viu fazendo TikTok.

Na sequência, ela ainda reforçou a seriedade da doença.

- Eu não sei a crença de vocês, mas a minha não brinca com doença, não. Porque depois esse negócio volta para mim, se eu estivesse brincando, e essa doença é séria, disse.

E garantiu que quando fizer uma nova plástica, vai contar para seus fãs, como sempre fez.

- Igual quando fiz minha boca e vocês ficaram zoando e agora todo mundo bota boca, né? Igual quando fiz a plástica e agora todo mundo mostra a plástica, aproveitou para alfinetar.

Anitta também deu mais detalhes sobre sua recuperação.

- A gente fez os exames hoje, olha, eu estou toda roxa. E estão se desfazendo os trombos, graças a Deus, depois de três ou quatro dias tomando remédio, por isso me liberaram para voltar para casa, disse.

Além disso, explicou que não está liberada para viajar de avião, pois pode piorar a trombose. A cantora realizou os exames em São Paulo e terá que voltar para sua casa no Rio de Janeiro de carro. Por fim, ela ainda falou que ficará um tempo sem dançar e reafirmou que não fez plásticas, nem no corpo e nem no rosto.

- Aí, vai ter um povo que vai falar: deve ter sido no rosto, por que ela não mexeu no rosto?. Aqui, ó. Inclusive, por causa da trombose, vou ter que ficar um tempo sem fazer isso, de operar. Não pode nem dar na minha telha de fazer uma plástica. Não pode. Mas quando der e eu puder fazer, eu mostro para vocês, tá bom? [Tirar] a papada. Minha mãe odeia quando eu começo com essas conversar, ela fala que eu adoro inventar coisa onde não tem, completou.