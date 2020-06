Gusttavo Lima e esposa roubam a cena em live com momento romântico e fãs disparam: Meta de relacionamento

27/06/2020 | 17:10



Na noite da última sexta-feira, dia 26, Gusttavo Lima transmitiu a live Buteco São João em seu canal do Youtube. A transmissão também contou com os cantores Felipe Araújo e Jonas Esticado, mas ficou marcada mesmo por um momento romântico entre Gusttavo e a esposa, Andressa Suita.

A modelo fez uma pontinha na transmissão do marido e cantou com ele alguns trechos da música escrita por Esticado, Investe em Mim. O casal, que estava usando peças com estampa xadrez combinando, fez uma performance com os rostos coladinhos e depois ficou abraçado, inundando a internet de fofura.

No Twitter, fãs da dupla elogiaram a cena e teve até quem se referiu a eles como meta de relacionamento:

Namore alguém que te trate igual o Gusttavo Lima trata a Andressa Suita, escreveu um.

Nem eu sabia que era tão fã desses dois?, declarou um segundo internauta.

Andressa Suita e Gusttavo Lima = minha meta de relacionamento, comentou um terceiro.