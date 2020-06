Em uma ação de caridade, celebridades como Bruna Marquezine e Maisa Silva relembram fotos da infância

27/06/2020 | 16:10



No dia 26 de junho, as redes sociais ficaram repletas de fotos de crianças. Bruna Marquezine, Flávia Alessandra, Mariana Rios, Fernanda Souza, Maisa Silva, Bruno Gagliasso, Lázaro Ramos, Deborah Secco e Fernanda Paes Leme foram alguns dos nomes que participaram da ação organizada pela Unicef para angariar fundos em prol de crianças carentes.

No #DesafioDaInfancia, Marquezine postou uma imagem e contou um pouco na legenda do post sobre o contexto:

Essa foto foi tirada em Marataízes, para onde eu e minha família íamos quase todos os anos durante minha infaÌ?ncia. Eu guardo tantas memórias lindas dessas viagens, da minha infaÌ?ncia, e meu coraçaÌ?o dói em pensar que a maioria das nossas crianças hoje naÌ?o estaÌ?o tendo uma infaÌ?ncia digna, com direito a estudar, rir, brincar, comer e crescer com segurança, amor e humanidade.

Já Maisa Silva participou do desafio compartilhando uma foto, tirada há não muito tempo, e relembrou como sua infância foi privilegiada:

Nessa época, eu tinha três anos, vivia no meu mundo mágico, com meus amigos imaginários, lia meus livros, pintava caixinhas de madeira e quadros com a minha maÌ?e, brincava de interpretar os personagens que eu mais amava e andava de patinete na área de casa. Minha maior preocupaçaÌ?o era naÌ?o perder o horário do meu programa de TV favorito.

Flávia Alessandra mostrou que tinha desenvoltura como modelo desde pequena ao postar um clique em que aparece posando de maiô.

Olha essa recordação! A Flávia dessa foto tinha nove anos, cantava, posava e ria! Tinha a magia, a inocência e muitos, muitos sonhos, que são direito de toda criança, escreveu ela.