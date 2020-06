Luan Santana admite surpresa em estar entre os artistas com mais faixas tocadas nas rádios nos últimos 10 anos: Não estava esperando

27/06/2020 | 15:10



Na última segunda-feira, dia 22, Luan Santana entrou para a história da música ao emplacar seu lançamento Asas como o primeiro clipe sertanejo a ser exibido pelo canal MTV. Agora, o cantor alcançou outro patamar de prestígio ao entrar para a lista de artistas com mais músicas no TOP 5 das rádios nos últimos 10 anos.

Luan iniciou sua carreira em 2009 e ganhou destaque com a música Meteoro. Mas foi apenas em 2012 que o cantor despontou pela primeira vez nas cinco mais tocadas das rádios, com os hits autorais Incondicional e Te Vivo. Nos anos de 2014 e 2015, o feito foi repetido com as músicas Cê Topa? e Escreve Aí, respectivamente. Nos últimos quatro anos, o artista tornou a ganhar destaque com Acordando o Prédio em 2017 e Quando a Bad Bater em 2019, totalizando seis faixas autorais no TOP 5.

O sertanejo admitiu que ficou espantado com a conquista, e agradeceu aos fãs por ter chegado tão longe:

Eu não estava esperando esse tipo de notícia agora, principalmente em um momento como esse da minha carreira, em que tantas coisas já aconteceram. Poucas coisas, hoje, me deixam tão animado e me motivam tanto como essa informação. É como um prêmio que recebo diretamente dos meus fãs, os grandes responsáveis por essa conquista.