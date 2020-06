Enel justifica aumento na conta com valor represado

Milene Tavares

Especial para o Diário



26/06/2020



A Enel, concessionária responsável pelo fornecimento de energia no Estado, se pronunciou ontem após diversas reclamações de consumidores em relação ao valor cobrado na conta de luz de junho. Segundo a empresa, a diferença sentida no bolso pelos moradores da região tem relação com o fato de não ter acontecido a leitura dos relógios desde março, início da crise sanitária provocada pelo coronavírus.



“Em abril, por causa da pandemia, tiramos das ruas os responsáveis pela leitura do relógio nas residências, decisão para preservar a saúde dos funcionários e clientes. Alguns moradores enviavam a leitura no medidor ou tiveram cobrado a média do consumo dos últimos 12 meses”, explicou a responsável pela experiência do cliente, Danusa Correa.



Segundo a porta-voz, o consumo mais alto causado pela presença das pessoas em casas havia ficado represado nos últimos meses. Danusa ainda disse que casos contrários também ocorreram, com pessoas que deixaram suas residências durante a pandemia, foram cobradas pela média e agora terão o valor excedente restituído nas contas futuras.



Para ajudar os consumidores, já que 46% das famílias da região tiveram rendimentos prejudicados na pandemia, Danuza explica que a Enel oferece duas possibilidade de parcelamento do valor. “O cliente que estiver com a conta em mãos e não conseguir pagar o valor, pode acessar os canais virtuais da Enel e fazer o parcelamento da fatura, que pode ser de 12 vezes sem juros no cartão de crédito ou oito vezes dissolvido nas próximas contas de energia”, explicou.