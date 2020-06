Whindersson Nunes chama a atenção ao deixar comentário sugestivo em vídeo de influenciadora digital

24/06/2020 | 10:10



É, parece que a fila andou para Whindersson Nunes! Após lidar com o término de seu casamento com Luísa Sonza e, de cara, se deparar com rumores de que ela estaria se relacionando com Vitão, o humorista deixou claro que também está seguindo em frente. Isso porque, na última terça-feira, dia 23, ele deixou um comentário um tanto quanto sugestivo no vídeo de uma influenciadora digital chamada Lara Silva!

No registro, a jovem aparece dançando funk em frente a uma grande janela em comemoração ao marco de cinco milhões de seguidores no Instagram. Whindersson, é claro, não deixou a vista passar batido e declarou:

Muito bonita a vista aí, né? Bem arborizado.

Na sequência, Lara respondeu:

Ótimo para fazer uma fotossíntese.

O humorista está solteiro desde o final de abril deste ano, quando ele e Luísa confirmaram o término por meio de posts nas redes sociais. Desde então, muitos boatos surgiram, inclusive sobre o affair dela com o cantor Vitão. Porém, ambos negaram, dizendo que se tratava apenas de divulgação da música Flores, em que ambos participam.