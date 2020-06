Sabrina Sato entrega curiosidade sobre brinquedos de Zoe e Duda Nagle fica encantando com nova foto da filha

24/06/2020 | 09:10



Sabrina Sato e Duda Nagle publicaram novos registros da filha, Zoe, durante a quarentena e, claro, chamaram a atenção dos seguidores no Instagram. Seguindo os passos da mamãe fashionista, Zoe apareceu com um penteado divertido no cabelo e uma roupinha para lá de estilosa.

Mostrando que é mãe-coruja, Sabrina brincou: Minha cara ela!. Duda também se derreteu pela filha e escreveu na legenda da foto: A coisa mais linda da minha vida, disse o ator. P

ara completar, Sabrina entregou uma curiosidade sobre os bonecos de Zoe ao mostrar a pequena com seu brinquedo, apelidado de Zildo: Aqui em casa, todas as bonecas começam com Z!. Entre diversos comentários de famosos, Giovanna Ewbank chamou a atenção ao comentar de forma bem-humorada sobre o filho que está à espera: Aiiiiiiiiiiii como ela tá linda!!!!!! Então ela vai ser mto amiga do Zyan.