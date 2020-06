Cidadania encaminha apoio a Pretinho

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



23/06/2020 | 00:01



Maior bancada na Câmara de Diadema, o Cidadania encaminhou o apoio à pré-candidatura a prefeito do presidente do Legislativo, Pretinho do Água Santa (DEM), nome escolhido pelo prefeito Lauro Michels (PV) para representar o governo nas urnas.



A reunião aconteceu na hora do almoço e contou com a presença de parte da bancada, do presidente municipal da sigla e atual secretário de Transportes, José Carlos Gonçalves, de Lauro e de Regina Gonçalves (PV), ex-deputada estadual, ex-secretária de Habitação e pré-candidata a vice na chapa de Pretinho.



Embora com espaço destacado na administração, o Cidadania conversava com o pré-candidato a prefeito Marcos Michels (PSB), vereador e primo de Lauro. O socialista deve lançar seu projeto como dissidência do bloco governista e conta com suporte do deputado federal Alex Manente (Cidadania) para que a legenda embarcasse em sua empreitada.



O encaminhamento de apoio do Cidadania a Pretinho deve ser tema de conversa entre os integrantes da cúpula municipal com Alex nos próximos dias. O Diário apurou que houve pedido para que o governo volte a conversar com Marcos, evitando um racha no bloco de sustentação.



O Cidadania conta com seis dos 21 vereadores: Audair Leonel, Boquinha, Zé do Bloco, Albino Cardoso, Rodrigo Capel e Companheiro Sérgio (que é líder de Lauro na Câmara). Desses, Albino não participou do encontro alegando motivos de agenda.



Ao fim da reunião, Companheiro Sérgio tratou como se o apoio já tivesse sido sacramentado. “Sempre acreditei que a melhor chapa que tinha para esse governo disputar a eleição era Pretinho e Regina e, graças a Deus, essa foi a escolha. Vamos estar juntos até o fim apoiando essa chapa. Admiro muito o Pretinho, um cara batalhador, empresário, que não precisava entrar nessa disputa, mas está se colocando a disposição para ajudar a população e dar continuidade ao trabalho do prefeito Lauro.”



Lauro também celebrou a adesão. “Isso mostra que estamos no caminho certo e vamos poder dar continuidade ao nosso trabalho. O apoio do Cidadania nos fortalece ainda mais para que possamos juntos garantir que nossa cidade não retroceda, e para que possamos manter um projeto político com foco no bem estar da população, fazendo o que é possível, mas sempre com responsabilidade.”