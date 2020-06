Consórcio arrecada 9,5 toneladas de alimentos

Da Redação



23/06/2020 | 00:01



O drive-thru solidário, iniciativa criada em abril pelo Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, já arrecadou 9,5 toneladas entre alimentos, material de higiene e de limpeza. Desde montante, aproximadamente 7 toneladas já foram destinadas a famílias em situação de vulnerabilidade social da região. As doações recebidas são encaminhadas para os fundos sociais de solidariedade, que são responsáveis pelo repasse às famílias.



Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra receberam 1,33 tonelada cada uma. Para Diadema foram enviadas 2,54 toneladas e, para Mauá, 1,78 tonelada. As próximas remessas serão enviadas para as outras três cidades da região.



A ação do Consórcio funciona das 9h às 16h, de segunda a sexta-feira. Para participar, a população pode levar as doações ao estacionamento do colegiado (Avenida Ramiro Colleoni, 5, Centro, Santo André) e, sem sair do carro e sem ter contato com a equipe de trabalho, entregar os donativos. A iniciativa tem como objetivo preservar o isolamento físico e evitar aglomerações.



O presidente do Consórcio e prefeito de Rio Grande da Serra, Gabriel Maranhão (Cidadania), agradeceu a adesão da população à campanha e espera conseguir manter o trabalho mesmo com a flexibilização do comércio. “A pandemia do novo coronavírus aumentou o número de famílias necessitando de doações e precisando de ajuda. Pedimos a todos que puderem contribuir para ajudar quem mais precisa”, afirmou Maranhão.



Além de entregar os alimentos no drive-thru solidário, as pessoas podem ajudar de outra maneira, por meio de doação, de qualquer quantia em dinheiro, transferida ou depositada na conta do fundo especial Covid: Banco Brasil, agência 5688-X, conta-corrente 83.990-6. O CNPJ do Consórcio é o 58.151.580/0001-06.



BOA AÇÃO

O Frigorífico Marba doou 1.500 cestas básicas, 150 mil EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) e 675 litros de álcool gel ao Fundo de Solidariedade de São Bernardo. Os alimentos serão direcionados às famílias e pessoas em maior vulnerabilidade. Já os EPIs e o álcool gel serão distribuídos às unidades médicas, conforme as demandas.